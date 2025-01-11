Меган Маркл и принц Гарри вышли помогать пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Супруги начали раздавать нуждающимся одежду, еду и детские товары. Кроме того, они впусти в свой особняк некоторых друзей, чьи вилы были уничтожены пламенем. Маркл и принц Гарри также призвали других жителей города последовать их примеру и прийти на помощь окружающим.
— Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования одежды, детских игрушек и других предметов первой необходимости, — передает слова супругов Daily Mail.
Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до 10 человек, сообщили судмедэксперты. Департамент судебно-медицинской экспертизы сотрудничает с местной полицией и пожарными службами, чтобы установить все смертельные случаи. По словам специалистов, на опознание погибших может уйти несколько недель.
Пожар полностью охватил южные регионы США — прибрежный город Малибу практически прекратил свое существование. Президент страны Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния.