Меган Маркл и принц Гарри вышли помогать пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Супруги начали раздавать нуждающимся одежду, еду и детские товары. Кроме того, они впусти в свой особняк некоторых друзей, чьи вилы были уничтожены пламенем. Маркл и принц Гарри также призвали других жителей города последовать их примеру и прийти на помощь окружающим.