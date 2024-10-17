Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Португалии ради «золотой визы»

Покупка дома в Португалии позволит супругам получить так называемую золотую визу, которая даст им безвизовый доступ в Шенгенскую зону Европейского Союза. Издание отмечает, что это сейчас главный соблазн для Меган Маркл, которая является гражданкой США. После помолвки в ноябре 2017 года Кенсингтонский дворец заявил, что она, как будущая супруга принца Великобритании, подаст заявление на получение британского гражданства в установленном порядке. Пресс-секретарь королевской семьи подтвердил, что «она пройдет через процесс, который займет несколько лет». Но в 2020-м супруги отказались от королевских полномочий и обязанностей и переехали в США.