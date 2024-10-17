Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Португалии ради «золотой визы»

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приобрели дом в Португалии, сообщает Daily Mail. Как утверждает британский таблоид, герцог и герцогиня Сассекские решили обзавестись недвижимостью в Европе после того, как в марте 2023 года король Великобритании Карл III попросил их освободить резиденцию Фрогмор-хаус в графстве Виндзор. Причиной тому называют публикацию мемуаров принца Гарри «Запасной».
Покупка дома в Португалии позволит супругам получить так называемую золотую визу, которая даст им безвизовый доступ в Шенгенскую зону Европейского Союза. Издание отмечает, что это сейчас главный соблазн для Меган Маркл, которая является гражданкой США. После помолвки в ноябре 2017 года Кенсингтонский дворец заявил, что она, как будущая супруга принца Великобритании, подаст заявление на получение британского гражданства в установленном порядке. Пресс-секретарь королевской семьи подтвердил, что «она пройдет через процесс, который займет несколько лет». Но в 2020-м супруги отказались от королевских полномочий и обязанностей и переехали в США.
Принц Гарри и Меган Маркл — не единственные члены королевской семьи, которые приобрели недвижимость в Португалии. У принцессы Евгении, младшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон, и ее супруга Джека Бруксбэнка есть дом в жилом комплексе класса люкс CostaTerra Golf and Ocean Club. Он расположен на берегу моря в Мелидеше, недалеко от столицы.
Программа «золотой визы» действует в стране с 2012 года. При покупке недвижимости стоимостью от €500 тыс. можно было оформить вид на жительство. Однако в октябре 2023 года условия изменили: теперь ВНЖ не выдают за покупку недвижимости или открытие вклада в местном банке. Необходимы невозвратные инвестиции в размере €250 тыс. А гражданство теперь можно получить через пять лет после подачи заявления.
Бабушка принца Гарри, королева Елизавета II, была с официальным визитом в Португалии дважды. С 18 по 21 февраля 1957 года она посетила Лиссабон и еще восемь городов. Во время поездки с 25 по 29 марта 1985 года она ограничилась Лиссабоном, Эворой и Порту.
Ранее благотворительный фонд Archewell Foundation принца Гарри и Меган Маркл был признан недобросовестным. Это следовало из реестра благотворительных организаций и организаций по сбору средств из-за непредоставления годового отчета о поступлениях и расходах, а также регистрационных сборах.