«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над ним 40 лет

Корреспондент Deadline Майк Флеминг-младший уже посмотрел новый фильм Копполы и отметил, что в нем режиссер «задается вопросом, что происходит с миром и что будет с его жителями через 100 лет». По его мнению, в «Мегалополисе» есть множество идей, соединяющих прошлое с будущим, при этом все выглядит «эпически». Кинокритик пишет, что Коппола раскрывает сложные темы за «удивительно короткие два часа и 13 минут, не считая титров».