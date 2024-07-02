Мефодий Перепелятник. Что можно и что нельзя делать 3 июля 2024 года

Мефодий жил в III—IV вв. еках в Малой Азии, где был епископом города Патара. Он был прекрасным пастырем, но при этом отличался истинно христианским смирением. Он отстаивал чистоту веры, приводил иноверцев в свою паству, активно боролся с ересями. Эта бескомпромиссность привела его к казни от рук язычников. Он был прекрасным христианским литератором и потому оставил после себя обширное литературное наследие, многие из его произведений известны и до сих пор.