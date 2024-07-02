Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мефодий Перепелятник. Что можно и что нельзя делать 3 июля 2024 года

3 июля 2024 года продолжается Апостольский пост, в этот день чтут память епископа Патарского, священномученика Мефодия. Также это день иконы Богоматери Моденской-Косинской.

Источник: Аргументы и факты

3 июля 2024 года продолжается Апостольский (Петров) пост. В этот день вспоминают икону Божией матери Моденской-Косинской. В этот день верующие вспоминают мученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день имел имя Мефодий Перепелятник, потому что к этому дню поспевают хлеба и на поля слетаются перепела.

Кто такой епископ Мефодий Патарский?

Мефодий жил в III—IV вв.еках в Малой Азии, где был епископом города Патара. Он был прекрасным пастырем, но при этом отличался истинно христианским смирением. Он отстаивал чистоту веры, приводил иноверцев в свою паству, активно боролся с ересями. Эта бескомпромиссность привела его к казни от рук язычников. Он был прекрасным христианским литератором и потому оставил после себя обширное литературное наследие, многие из его произведений известны и до сих пор.

Что за икона Божией Матери Моденской-Косинской?

Этот образ был привезен в Россию графом Борисом Петровичем Шереметьевым в 1717 году из итальянского города Модены. Икона именуется еще Косинской по месту своего пребывания — в Успенской церкви бывшего подмосковного села Косино (сейчас район г. Москвы). Святая икона была пожертвована Косинской церкви императором Петром I. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы прославился многочисленными исцелениями и благодатными знамениями.

Что можно делать 3 июля 2024 года?

— Прекрасный день для охоты.

— День начала заготовки лекарственных трав.

— Обязательно в этот день подкормить бездомных животных.

Что нельзя делать 3 июля 2024 года?

— Нельзя выкидывать еду.

— Нельзя выносить мусор из дома.

— Нельзя ссориться с домочадцами.

— Нельзя завидовать и поддаваться негативным эмоциям.