Мефодий Перепелятник. Что можно и что нельзя делать 3 июля 2024 года

3 июля 2024 года продолжается Апостольский (Петров) пост. В этот день вспоминают икону Божией матери Моденской-Косинской. В этот день верующие вспоминают мученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день имел имя Мефодий Перепелятник, потому что к этому дню поспевают хлеба и на поля слетаются перепела.
Кто такой епископ Мефодий Патарский?
Мефодий жил в
Что за икона Божией Матери Моденской-Косинской?
Этот образ был привезен в Россию графом Борисом Петровичем Шереметьевым в 1717 году из итальянского города Модены. Икона именуется еще Косинской по месту своего пребывания — в Успенской церкви бывшего подмосковного села Косино (сейчас район г. Москвы). Святая икона была пожертвована Косинской церкви императором Петром I. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы прославился многочисленными исцелениями и благодатными знамениями.
Что можно делать 3 июля 2024 года?
— Прекрасный день для охоты.
— День начала заготовки лекарственных трав.
— Обязательно в этот день подкормить бездомных животных.
Что нельзя делать 3 июля 2024 года?
— Нельзя выкидывать еду.
— Нельзя выносить мусор из дома.
— Нельзя ссориться с домочадцами.
— Нельзя завидовать и поддаваться негативным эмоциям.