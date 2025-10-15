Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MEE: Уиткофф может скоро покинуть администрацию Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже в ближайшее время может покинуть администрацию Трампа. Об этом сообщает портал Middle East Eye.

Источник: Reuters

Как подчеркивает издание, Уиткофф намерен «сосредоточиться на собственном бизнесе» после заключения сделки по Газе. Ссылалась на окружение чиновника, портал отмечает, что он «чувствует себя изнуренным» после тяжелых переговоров с ХАМАС и Израилем.

Middle East Eye отмечает, что уход Уиткоффа «может поставить под сомнение то, насколько активно США будут участвовать в последующих этапах мирного плана по Газе». Издание называет сделку по газе «вершиной дипломатических достижений» Уиткоффа.

«Арабские чиновники из стран, участвующих в прекращении огня в секторе Газа, неоднократно заявляли, что они предпочитают иметь дело с Уиткоффом, а не с карьеристами и инсайдерами из Вашингтона, которых администрация Байдена использовала на переговорах», — пишет MEE.

В Белом доме не прокомментировали возможный уход спецпосланника, сославшись на невозможность предоставления ответа из-за действующей в США приостановки работы правительства.

Уиткофф является также посредником в переговорах по украинскому конфликту. Кто может взять на себя его роль на этом треке, пока не известно. Издание предполагает, что новый спецпредставитель по Украине может быть назван после встречи Трампа и Владимира Зеленского в пятницу в Вашингтоне.