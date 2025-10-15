MEE: Уиткофф может скоро покинуть администрацию Трампа

Как подчеркивает издание, Уиткофф намерен «сосредоточиться на собственном бизнесе» после заключения сделки по Газе. Ссылалась на окружение чиновника, портал отмечает, что он «чувствует себя изнуренным» после тяжелых переговоров с ХАМАС и Израилем.
Middle East Eye отмечает, что уход Уиткоффа «может поставить под сомнение то, насколько активно США будут участвовать в последующих этапах мирного плана по Газе». Издание называет сделку по газе «вершиной дипломатических достижений» Уиткоффа.
«Арабские чиновники из стран, участвующих в прекращении огня в секторе Газа, неоднократно заявляли, что они предпочитают иметь дело с Уиткоффом, а не с карьеристами и инсайдерами из Вашингтона, которых администрация Байдена использовала на переговорах», — пишет MEE.
В Белом доме не прокомментировали возможный уход спецпосланника, сославшись на невозможность предоставления ответа из-за действующей в США приостановки работы правительства.
Уиткофф является также посредником в переговорах по украинскому конфликту. Кто может взять на себя его роль на этом треке, пока не известно. Издание предполагает, что новый спецпредставитель по Украине может быть назван после встречи Трампа и Владимира Зеленского в пятницу в Вашингтоне.