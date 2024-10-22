Медвежонок Паддингтон официально получил британский паспорт

Министерство внутренних дел Великобритании (Хоум-офис) выдало официальный британский паспорт медвежонку Паддингтону. Об этом сообщает The Guardian.
Во время работы над фильмом «Приключения Паддингтона 3», действие которого происходит в Перу, продюсер картины Роб Сильва обратился в Хоум-офис с просьбой выдать образец паспорта в качестве реквизита для съемок. Сотрудники министерства на обращение продюсера отреагировали с юмором — и сделали для медвежонка настоящий паспорт с фотографией и официальным указанием, что Паддингтон — медведь.
«Мы написали в Министерство внутренних дел с просьбой выдать копию паспорта, а они сделали официальное удостоверение для Паддингтона — единственное в своем роде», — рассказал Сильва.
Главные роли в картине исполнили Антонио Бандерас и Оливия Колман. Из-за бюрократических сложностей съемки фильма проходили не в Перу, а в Колумбии.
Озвучивший Паддингтона актер Бен Уишоу в интервью Radio Times рассказал, что не встречался с коллегами по фильму и не ездил на съемки в Южную Америку — его работа проходила в Лондоне. Он отметил, что для озвучки героя он никак не меняет голос. Уишоу также рассказал, что, в отличие от Паддингтона, не любит сэндвичи с мармеладом.
По сюжету королева приглашает медвежонка на чаепитие в Букингемский дворец. В конце ролика она достает из сумочки любимое лакомство героя — хлеб с мармеладом.
После смерти королевы в сентябре 2022 года британцы принесли более тысячи игрушек в виде медвежонка к воротам резиденции королевы. Тогда сообщалось, что игрушки будут бережно очищены и переданы в детские больницы Великобритании.
Ранее стало известно, что в России фильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в прокат 28 ноября.
Первые два фильма трилогии заработали в мировом прокате более $500 млн. Третья часть выходит на экраны через семь лет после «Приключений Паддингтона 2».