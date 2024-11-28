Медвежонка, ставшего «жертвой» селфи, выпустили в дикую природу

Диких медвежат нельзя трогать, так как это может не только спровоцировать агрессивную реакцию медведицы, но и стать причиной того, что малыш станет сиротой. Помимо прочего, запрещено кормить медведя в любом возрасте. Это приведет к тому, что он привыкнет к людям, а это усложнит адаптацию в дикой природе.