Медвежонка, ставшего «жертвой» селфи, выпустили в дикую природу

Черный дикий медвежонок, которого сняли с дерева в Северной Каролине (США), чтобы сделать селфи, был успешно выпущен в дикую природу. Об инциденте пишет People.
Сообщается, что еще в апреле этого года группа людей была замечена снимающей медвежат с дерева, чтобы сфотографироваться с ними. Известно, что диких животных держали на руках, пока делали селфи.
Диких медвежат нельзя трогать, так как это может не только спровоцировать агрессивную реакцию медведицы, но и стать причиной того, что малыш станет сиротой. Помимо прочего, запрещено кормить медведя в любом возрасте. Это приведет к тому, что он привыкнет к людям, а это усложнит адаптацию в дикой природе.
После того, как местная Комиссия по ресурсам дикой природы узнала о произошедшем, сотрудники спасли медвежонка, обреченного на смерть, и доставили его в реабилитационный центр.
В конце ноября, после того, как было установлено, что животное здорово, его выпустили на волю, предварительно выдав подросшему медвежонку ошейник GPS. Его данные показали, что животное хорошо приспосабливается к новой жизни.
Медвежата — выносливые животные, и, похоже, этот детеныш не станет исключением. Как и большинство реабилитированных черных медвежат, мы ожидаем, что этой зимой этот детеныш последует своим инстинктам и найдет подходящее место для берлоги.
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