Медведю в доспехах не дали улететь в Эмираты

Российский предприниматель попытался вывезти в Объединенные арабские эмираты чучело боевого медведя, облаченное в доспех и «вооруженное» мечом, луком и щитом, а также другие фигуры, изображающие реальных и вымышленных существ.
О курьезном случае рассказал официальный телеграм-канал Федеральной таможенной службы. Эксперты службы установили, что части шкур, из которых сделано чучело медведя, принадлежат бурому медведю. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и на вывоз из страны как живого животного, так и его останков требуется специальное разрешение, которое у предпринимателя отсутствовало.
Таможня возбудила дело об административном правонарушении. Мужчину ждет штраф от 50 до 300 тысяч рублей, а необычный груз могут конфисковать.
Ранее рассказывали, как другой любитель целой природы пытался провезти через китайскую таможню 104 живые змеи, спрятав их у себя в штанах.