Медведю в доспехах не дали улететь в Эмираты

О курьезном случае рассказал официальный телеграм-канал Федеральной таможенной службы. Эксперты службы установили, что части шкур, из которых сделано чучело медведя, принадлежат бурому медведю. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и на вывоз из страны как живого животного, так и его останков требуется специальное разрешение, которое у предпринимателя отсутствовало.