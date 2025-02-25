Медведям кадьяк из зоопарка Висконсина организовали вечеринку на день рождения

Сообщается, что Манси и Бода, медведи кадьяк, спасенные после того, как их мать была убита на Аляске в 2015 году, отпраздновали свой 10-й день рождения в зоопарке Уайлдвуд. В их честь сотрудники устроили вечеринку в стиле Майнкрафт, на которой были представлены тематические игрушки и закуски из популярной видеоигры.