Медведям кадьяк из зоопарка Висконсина организовали вечеринку на день рождения

Сотрудники зоопарка Уайлдвуд (Висконсин, США) организовали на десятый день рождения пары медведей кадьяк вечеринку, посвященную любимой игре их «сверстников» — Майнкрафту. Об этом пишет UPI.
Сообщается, что Манси и Бода, медведи кадьяк, спасенные после того, как их мать была убита на Аляске в 2015 году, отпраздновали свой 10-й день рождения в зоопарке Уайлдвуд. В их честь сотрудники устроили вечеринку в стиле Майнкрафт, на которой были представлены тематические игрушки и закуски из популярной видеоигры.
«Манси и Бода вчера с удовольствием поиграли в Майнкрафт во время празднования своего 10-летия», — поделились в соцсетях сотрудники зоопарка.
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