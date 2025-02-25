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Медведям кадьяк из зоопарка Висконсина организовали вечеринку на день рождения

Она была посвящена любимой видеоигре их сверстников — Майнкрафту.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Сотрудники зоопарка Уайлдвуд (Висконсин, США) организовали на десятый день рождения пары медведей кадьяк вечеринку, посвященную любимой игре их «сверстников» — Майнкрафту. Об этом пишет UPI.

Сообщается, что Манси и Бода, медведи кадьяк, спасенные после того, как их мать была убита на Аляске в 2015 году, отпраздновали свой 10-й день рождения в зоопарке Уайлдвуд. В их честь сотрудники устроили вечеринку в стиле Майнкрафт, на которой были представлены тематические игрушки и закуски из популярной видеоигры.

Кадьяк — подвид бурых медведей, обитающих преимущественно на острове Кадьяк и других островах Кадьякского архипелага у южного побережья Аляски (США). Это один из самых крупных хищников в мире, живущих на суше.

«Манси и Бода вчера с удовольствием поиграли в Майнкрафт во время празднования своего 10-летия», — поделились в соцсетях сотрудники зоопарка.

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