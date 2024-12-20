Медведица Маша с тяжелой судьбой поселилась в зоопарке «Ноев ковчег»

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Росприроднадзор. У восьмилетнего животного непростая судьба. В 2016 году ее изъяли у прежнего владельца. А через год медведицу выкупил новый собственник.
Но и он плохо следил за Машей. Постоянно поступали жалобы соседей на ненадлежащие условия содержания. Специалисты проверяли, привлекали хозяина к ответственности. Но улучшений не было.
А нынешней весной он вообще оставил Машу на участке без воды и еды. Пока шли суды, за ней присматривала неравнодушная женщина.
Теперь бурая медведица живет в зоопарке. У нее просторный вольер. Животное под наблюдением специалистов.