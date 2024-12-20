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Медведица Маша с тяжелой судьбой поселилась в зоопарке «Ноев ковчег»

Для бурой медведицы Маши из Ленинградской области нашли новый дом. Теперь она будет жить в новгородском зоопарке Ноев ковчег.

Источник: Российская газета

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Росприроднадзор. У восьмилетнего животного непростая судьба. В 2016 году ее изъяли у прежнего владельца. А через год медведицу выкупил новый собственник.

Но и он плохо следил за Машей. Постоянно поступали жалобы соседей на ненадлежащие условия содержания. Специалисты проверяли, привлекали хозяина к ответственности. Но улучшений не было.

А нынешней весной он вообще оставил Машу на участке без воды и еды. Пока шли суды, за ней присматривала неравнодушная женщина.

Теперь бурая медведица живет в зоопарке. У нее просторный вольер. Животное под наблюдением специалистов.