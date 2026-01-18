Популярные темы
Медведев заявил о сбывающихся абсурдных прогнозах

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил мировые новости последних дней. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В частности, политик обратил внимание на события, связанные с желанием президента США Дональда Трампа заполучить Гренландию: введение США пошлин против ряда европейских стран и желание Франции выйти из НАТО; а также на заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что на Украине действует фашистский режим, и слова лидеров Молдавии о ликвидации своей страны. Кроме того, внимание зампреда Совбеза РФ привлекла информация о том, что люди впервые вступили в контакт с инопланетянами.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022—2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…», — написал он.