Медведев заявил о сбывающихся абсурдных прогнозах

В частности, политик обратил внимание на события, связанные с желанием президента США Дональда Трампа заполучить Гренландию: введение США пошлин против ряда европейских стран и желание Франции выйти из НАТО; а также на заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что на Украине действует фашистский режим, и слова лидеров Молдавии о ликвидации своей страны. Кроме того, внимание зампреда Совбеза РФ привлекла информация о том, что люди впервые вступили в контакт с инопланетянами.