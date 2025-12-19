Популярные темы
Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе

Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в преступной Европе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на фоне ситуации с российскими активами заявил о начале масштабного передела влияния «в европейском преступном мире».

«Всё это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом ранее в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.