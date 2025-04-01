Медведев выложил комикс о любви Евросоюза и фон дер Ляйен к Зеленскому

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в социальной сети X* комикс, на котором изображены политик с телом, прической главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лицом нациста Адольфа Гитлера, а также Зеленский.
В комиксе украинский политик задает вопрос: «Вы меня больше не любите?», на что получает ответ — «Нет, мы снова полюбили людей ЕС». Затем предполагаемая фон дер Ляйен заявляет, что это первоапрельская шутка, и в Евросоюзе любят только Зеленского.
«Европейские элиты выбирают смерть», — подписал пост Медведев.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник». Сделать это необходимо с помощью поставок оружия, экономической и финансовой помощи, а также поддержки энергетической инфраструктуры.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что фон дер Ляйен, решившая превратить Украину в «шипованную свинью», не учитывает, что киевский режим уже давно ею стал.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.