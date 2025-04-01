Медведев выложил комикс о любви Евросоюза и фон дер Ляйен к Зеленскому

В комиксе украинский политик задает вопрос: «Вы меня больше не любите?», на что получает ответ — «Нет, мы снова полюбили людей ЕС». Затем предполагаемая фон дер Ляйен заявляет, что это первоапрельская шутка, и в Евросоюзе любят только Зеленского.