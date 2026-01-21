Популярные темы
Медведев сравнил ситуацию с США и Гренландией и СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с США и Гренландией и СВО.

Источник: РИА "Новости"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с США и Гренландией и СВО.

«В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в её состав, вместе со своими людьми. Гренландия — совсем не то», — заявил он.

Медведев пояснил, что остров не был никогда напрямую связан с США, хотя Вашингтон пытался приобрести его несколько раз.

Ранее в Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются.

Президент США Дональд Трамп между тем ранее заявил, что с Гренландией произойдёт «нечто, что пойдёт всем на пользу».

При этом он ушёл от ответа на вопрос о перспективах в отношении острова.

