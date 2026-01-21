Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с США и Гренландией и СВО.
«В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в её состав, вместе со своими людьми. Гренландия — совсем не то», — заявил он.
Медведев пояснил, что остров не был никогда напрямую связан с США, хотя Вашингтон пытался приобрести его несколько раз.
Ранее в Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются.
Президент США Дональд Трамп между тем ранее заявил, что с Гренландией произойдёт «нечто, что пойдёт всем на пользу».
При этом он ушёл от ответа на вопрос о перспективах в отношении острова.