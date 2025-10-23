Медведев: Россию вынудили пойти на жёсткие меры, чтобы отстоять страну и людей

«Мы же с вами знаем, где правда настоящая, истинная правда, каковы причины того, что произошло. Об этом президент неоднократно говорил, это они нам должны, это они нас вынудили пойти на очень жёсткие меры, чтобы отстоять нашу страну, наших людей», — цитирует его РИА Новости.