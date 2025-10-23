Россию вынудили пойти на жёсткие меры, чтобы отстоять страну и людей, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Об этом он сказал на заседании Федерального Совета первичных отделений партии.
«Мы же с вами знаем, где правда настоящая, истинная правда, каковы причины того, что произошло. Об этом президент неоднократно говорил, это они нам должны, это они нас вынудили пойти на очень жёсткие меры, чтобы отстоять нашу страну, наших людей», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия играет значительную роль в формировании миропорядка без неоколониализма и русофобии.