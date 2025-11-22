Медведев прокомментировал назначение Ермака главой делегации Украины

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.