Медведев: ответить Западу на попытки раскола России нужно, поощрив сепаратизм у него

Зампред СБ РФ предложил в качестве «политического противоядия» дискурсу «деколонизации России» зеркальные меры, разрушающие «веру в собственную неуязвимость в вопросах сепаратизма». «Во многих европейских странах этнические группы, пусть и не самые многочисленные, не прочь выдвинуть претензии на большую политическую и экономическую автономию», — отметил Медведев, перечислив, в частности, шотландцев, каталонцев, басков и другие народы практически в каждой из стран Европы.