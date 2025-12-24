Популярные темы
Медведев: ответить Западу на попытки раскола России нужно, поощрив сепаратизм у него

Поощрение сепаратизма на самом Западе, продвигающем идеи расчленения России, может служить противоядием от его действий.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Поощрение сепаратизма на самом Западе, продвигающем идеи расчленения России, может служить противоядием от его действий. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Родина».

Зампред СБ РФ предложил в качестве «политического противоядия» дискурсу «деколонизации России» зеркальные меры, разрушающие «веру в собственную неуязвимость в вопросах сепаратизма». «Во многих европейских странах этнические группы, пусть и не самые многочисленные, не прочь выдвинуть претензии на большую политическую и экономическую автономию», — отметил Медведев, перечислив, в частности, шотландцев, каталонцев, басков и другие народы практически в каждой из стран Европы.

«Сепаратизм — это азартная игра, в которую можно играть вдвоем, — заключил политик. — Всем деструктивным западным силам, увлеченным современными практиками неоколониализма, стоит об этом помнить».