Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия» сообщил о предложении из регионов объявить наступающий 2025 год годом муниципального депутата.
«Знаю, что из регионов поступило предложение объявить следующий год годом муниципального депутата, я эту идею поддерживаю, уважаемые коллеги», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что муниципальный уровень всегда останется для ЕР «передним краем политической работы», особенно на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года.
«У “Единой России” более 170 тысяч муниципальных депутатов и каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, как никто другой знают проблемы своей территории», — добавил Медведев.