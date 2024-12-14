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Медведев поддержал идею объявить Год муниципального депутата

Медведев: 2025 год в ЕР предложили объявить Годом муниципального депутата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия» сообщил о предложении из регионов объявить наступающий 2025 год годом муниципального депутата.

«Знаю, что из регионов поступило предложение объявить следующий год годом муниципального депутата, я эту идею поддерживаю, уважаемые коллеги», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что муниципальный уровень всегда останется для ЕР «передним краем политической работы», особенно на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года.

«У “Единой России” более 170 тысяч муниципальных депутатов и каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, как никто другой знают проблемы своей территории», — добавил Медведев.