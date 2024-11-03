Медведев отшутился от вопроса об инопланетянах на Земле

Подводя к вопросу об инопланетных формах жизни на Земле, Суше отметил, что Медведев ранее отвечал с раздражением на такие вопросы и рекомендовал посмотреть фильм «Man In Black».
«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие разыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи, как в “Man In Black”, — пошутил политик.
При этом он добавил, что в случае их обнаружения землянам придется «выхватить пистолеты», чтобы отстоять интересы нашей планеты.
В середине июня о существовании инопланетных форм жизни размышлял бывший президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что инопланетяне могут существовать, однако уточнил, что сам в это не верит.
Трамп сказал, что, будучи президентом, он потратил много времени на изучение этого вопроса и что он не верит в то, что правительственные агентства скрывают информацию от общественности.