Медведчук заявил, что выборы не изменят ситуацию на Украине

По его словам, процессы государственной, правовой и политической деградации на Украине зашли слишком далеко. И именно это привело к конфликту. «Прежде чем надеяться на выборы, которые не могут изменить ситуацию в стране, украинцам важно понять и осознать, что необходима капитуляция преступного режима Зеленского, искоренение неонацизма во всех его проявлениях, полное разоружение бандитских формирований, отмена пещерного антироссийского законодательства, реабилитация незаконно репрессируемых, а уже потом, через волеизъявление украинского народа, в том числе тех, кто вынужденно покинул страну, решать его судьбу», — добавил Медведчук.