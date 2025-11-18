Медведчук рассказал, почему ЕС поддерживает Зеленского

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Евросоюз, несмотря на коррупционный скандал, поддерживает Владимира Зеленского, потому что для них он свой, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. А украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что ЕС через своего посла в Киеве Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики.
«Сейчас они ведут себя так, знаете: “Зеленский — сукин сын, но он наш сукин сын”, понимаете? Это их очень встревожило, это их беспокоит, но при этом они заявляют о том, что надо продолжать помощь Украине», — подчеркнул Медведчук.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.