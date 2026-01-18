Медведчук назвал европейскую дипломатию импотентной

«При этом я не считаю правильным называть Украину яблоком раздора. “Яблоко раздора” — это то, на что могут претендовать конкурирующие стороны, — сказал политик. — Но мало того, что Украина исторически никакого отношения к Европе не имеет, и та не может на нее претендовать, так Украина еще Европе просто не нужна, кроме как таран против России».