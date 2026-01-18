Медведчук назвал европейскую дипломатию импотентной

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Европейская дипломатия настолько стала импотентной, что для разговора с Россией нет никого подходящего. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Разговаривать с Россией — еще не значит договариваться. У европейцев настолько импотентной стала дипломатия, что они даже на разговоры с Россией не могут пока никого сыскать», — отметил Медведчук.
По его словам, высокомерие, с которым Европа говорила с остальным миром, очень дорого ей уже обошлось.
«При этом я не считаю правильным называть Украину яблоком раздора. “Яблоко раздора” — это то, на что могут претендовать конкурирующие стороны, — сказал политик. — Но мало того, что Украина исторически никакого отношения к Европе не имеет, и та не может на нее претендовать, так Украина еще Европе просто не нужна, кроме как таран против России».