Медведь, кашалот и пингвин с фотокамерой: объявлены лауреаты The Nature Photography Contest 2024

Еще один фотоконкурс подвел итоги: The Nature Photography Contest назвал имена победителей. Конкурс проводится каждый год и призван «показать красоту того, что человечеству нельзя потерять».
А еще у конкурса очень необычный приз: каждая фотография-участник становится «деревом», а главный победитель получает право выбрать страну, в которой будет посажен этот именной лес. Так организаторы, по их словам, хотят не просто выразить восхищение красотой природы, но и помочь ее сохранить.
В этом году «Фотографом года» стал Томас Виджаян за снимок императорского пингвина, разглядывающего фотоаппарат на штативе. Похожий сюжет и у лучшего снимка в категории «Смешная природа»: Брайан Клопп запечатлел, как оставленный на земле фотоаппарат грызет лиса-фенек.
Лучшим снимком жюри признало работу Кристофера Петкау, на которой белый медведь отдыхает на лугу из цветков кипрея. Среди других победителей — снимки ледников, грибов, китов, кашалотов, птиц и вулканов.
Ранее показывали лучшие снимки подводной жизни — победителей конкурса «Подводный фотограф 2025 года».