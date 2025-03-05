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Медведь, кашалот и пингвин с фотокамерой: объявлены лауреаты The Nature Photography Contest 2024

Стали известны победители престижного фотоконкурса.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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Еще один фотоконкурс подвел итоги: The Nature Photography Contest назвал имена победителей. Конкурс проводится каждый год и призван «показать красоту того, что человечеству нельзя потерять».

А еще у конкурса очень необычный приз: каждая фотография-участник становится «деревом», а главный победитель получает право выбрать страну, в которой будет посажен этот именной лес. Так организаторы, по их словам, хотят не просто выразить восхищение красотой природы, но и помочь ее сохранить.

В этом году «Фотографом года» стал Томас Виджаян за снимок императорского пингвина, разглядывающего фотоаппарат на штативе. Похожий сюжет и у лучшего снимка в категории «Смешная природа»: Брайан Клопп запечатлел, как оставленный на земле фотоаппарат грызет лиса-фенек.

Лучшим снимком жюри признало работу Кристофера Петкау, на которой белый медведь отдыхает на лугу из цветков кипрея. Среди других победителей — снимки ледников, грибов, китов, кашалотов, птиц и вулканов.

Ранее показывали лучшие снимки подводной жизни — победителей конкурса «Подводный фотограф 2025 года».