Медведь, кашалот и пингвин с фотокамерой: объявлены лауреаты The Nature Photography Contest 2024

А еще у конкурса очень необычный приз: каждая фотография-участник становится «деревом», а главный победитель получает право выбрать страну, в которой будет посажен этот именной лес. Так организаторы, по их словам, хотят не просто выразить восхищение красотой природы, но и помочь ее сохранить.