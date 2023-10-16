12:33 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Медведь из Канады украл на заправке мармеладных мишек

Кроме гордости владельцев заведения никто не пострадал.

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Камеры наблюдения магазина на заправочной станции Tipton в Британской Колумбии зафиксировали ограбление. Как передает UPI, преступник — бурый медведь.

Животное забрело в магазин, взяло со стойки пачку мармеладных мишек и вышло. Владельцы магазина сказали, что видели, как медведь полакомился на парковке своими желейными «собратьями».

«Этому маленькому хулигану хватило наглости сидеть на дороге, смотреть на меня и есть их», — возмущенно рассказал хозяин заведения. Во время «ограбления» никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
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