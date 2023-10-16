Медведь из Канады украл на заправке мармеладных мишек

Камеры наблюдения магазина на заправочной станции Tipton в Британской Колумбии зафиксировали ограбление. Как передает UPI, преступник — бурый медведь.

Животное забрело в магазин, взяло со стойки пачку мармеладных мишек и вышло. Владельцы магазина сказали, что видели, как медведь полакомился на парковке своими желейными «собратьями».

«Этому маленькому хулигану хватило наглости сидеть на дороге, смотреть на меня и есть их», — возмущенно рассказал хозяин заведения. Во время «ограбления» никто не пострадал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_oqSTpFStvs?si=6vxngsalWNBBYazb" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов.

Олеся Маевская