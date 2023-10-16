Медведь из Канады украл на заправке мармеладных мишек
Кроме гордости владельцев заведения никто не пострадал.
Кроме гордости владельцев заведения никто не пострадал.
Камеры наблюдения магазина на заправочной станции Tipton в Британской Колумбии зафиксировали ограбление. Как передает UPI, преступник — бурый медведь.
Животное забрело в магазин, взяло со стойки пачку мармеладных мишек и вышло. Владельцы магазина сказали, что видели, как медведь полакомился на парковке своими желейными «собратьями».
«Этому маленькому хулигану хватило наглости сидеть на дороге, смотреть на меня и есть их», — возмущенно рассказал хозяин заведения. Во время «ограбления» никто не пострадал.
Недавно медведь из Коннектикута пробрался в пекарню и «украл» 60 кексов.
Олеся Маевская