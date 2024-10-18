Медленно тает: что происходит со льдом в микроволновке

Микроволны — очень сложная тема, по крайней мере, по сравнению с более традиционными способами приготовлениями пищи, такими как плита и духовка. И у людей до сих пор остаются вопросы по поводу микроволновых печей. Например, почему, если положить в микроволновку рис со льдом, рис нагревается, а кубик льда — нет?