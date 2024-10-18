Медленно тает: что происходит со льдом в микроволновке

Микроволны — очень сложная тема, по крайней мере, по сравнению с более традиционными способами приготовлениями пищи, такими как плита и духовка. И у людей до сих пор остаются вопросы по поводу микроволновых печей. Например, почему, если положить в микроволновку рис со льдом, рис нагревается, а кубик льда — нет?
Как пишет IFLScience, начать стоит с того, как работают микроволновые печи.
Итак, микроволны внутри печи вырабатывает магнетрон. Они отражаются внутри металлической камеры, где поглощаются пищей. В ней волны заставляют молекулы воды внутри продуктов вибрировать, выделяя тепло. Так пища и нагревается.
Существует распространенное мнение, что микроволны настроены на частоту колебаний молекул воды, а на лед они не действуют в связи с тем, что его молекулы недостаточно подвижны. Однако это неверно по нескольким причинам.
Во-первых, микроволны не настроены на определенную резонансную частоту воды, а создают несколько широких пиков в частотном спектре, на которые также могут влиять такие факторы, как расположение продуктов в микроволновой печи.
Во-вторых, твердые тела очень хорошо проводят волновые колебания. Плотные атомы позволяют им проходить быстрее, чем в жидкости или газе. Поэтому, например, звук быстрее проходит через металл, чем воздух или воду.
При нагреве в микроволновке электрическое поле электромагнитной волны воздействует на молекулы пищи, заставляя их вращаться, чтобы выровняться по направлению поля. Из-за этого вращательного движения молекулы сталкиваются друг с другом и преобразуют свое упорядоченное вращательное движение в беспорядочное, которое мы называем теплом.
Конечно, молекулы во льду могут свободно колебаться, однако они хуже вращаются из-за водородных связей с соседними молекулами воды. В результате происходит меньше столкновений и беспорядочного движения, поэтому лед так медленно тает в микроволновой печи.
Ранее биологи рассказали, какие микробы живут в микроволновке.