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Медленно тает: что происходит со льдом в микроволновке

Попробуйте поставить в микроволновку плошку с рисом и кубиком льда сверху. Рис нагреется, а вот лед — нет. Объясняем, почему.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: IFLScience

Микроволны — очень сложная тема, по крайней мере, по сравнению с более традиционными способами приготовлениями пищи, такими как плита и духовка. И у людей до сих пор остаются вопросы по поводу микроволновых печей. Например, почему, если положить в микроволновку рис со льдом, рис нагревается, а кубик льда — нет?

Как пишет IFLScience, начать стоит с того, как работают микроволновые печи.

Итак, микроволны внутри печи вырабатывает магнетрон. Они отражаются внутри металлической камеры, где поглощаются пищей. В ней волны заставляют молекулы воды внутри продуктов вибрировать, выделяя тепло. Так пища и нагревается.

Существует распространенное мнение, что микроволны настроены на частоту колебаний молекул воды, а на лед они не действуют в связи с тем, что его молекулы недостаточно подвижны. Однако это неверно по нескольким причинам.

Во-первых, микроволны не настроены на определенную резонансную частоту воды, а создают несколько широких пиков в частотном спектре, на которые также могут влиять такие факторы, как расположение продуктов в микроволновой печи.

Во-вторых, твердые тела очень хорошо проводят волновые колебания. Плотные атомы позволяют им проходить быстрее, чем в жидкости или газе. Поэтому, например, звук быстрее проходит через металл, чем воздух или воду.

При нагреве в микроволновке электрическое поле электромагнитной волны воздействует на молекулы пищи, заставляя их вращаться, чтобы выровняться по направлению поля. Из-за этого вращательного движения молекулы сталкиваются друг с другом и преобразуют свое упорядоченное вращательное движение в беспорядочное, которое мы называем теплом.

Конечно, молекулы во льду могут свободно колебаться, однако они хуже вращаются из-за водородных связей с соседними молекулами воды. В результате происходит меньше столкновений и беспорядочного движения, поэтому лед так медленно тает в микроволновой печи.

Ранее биологи рассказали, какие микробы живут в микроволновке.