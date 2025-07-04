Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории

«Не нравилась нам всем обложка учебника “Всеобщей истории” для 11 классов (фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом “Союз” — “Аполлон”. (Летчик-космонавт — прим.) Алексей Леонов мне рассказывал, что стыковка удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой. Фоном суперкубок по хоккею СССР-Канада. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте. История дает тому прекрасные примеры», — написал Мединский.