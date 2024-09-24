Мединский допустил сокращение продолжительности образования

Он добавил, что, по его мнению, тот, кто в 22 года будет выходить на работу, окажется уже неконкурентоспособным, потому что его ровесники продвинутся дальше в карьере. По его словам, ничего нового в этом нет, и это не феномен XXI века. В качестве примера Мединский привел поэта Михаила Лермонтова, который, по словам помощника президента, учился два года. При этом в то время «самых умных учили три» года, добавил он.