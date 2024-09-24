Мединский допустил сокращение продолжительности образования

«Я полагаю, что и классическое пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время, ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться», — сказал он на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта «Арктический диалог».
По мнению Мединского, тот, кто не будет каждые десять лет учиться чему-то новому — профессии, специализациям, технологиям, — окажется неконкурентоспособным. Также каждому потребуется получать несколько образований в течение жизни.
«Не уверен, что это произойдет, но время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, — непозволительная роскошь. Это мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — считает помощник президента.
Он добавил, что, по его мнению, тот, кто в 22 года будет выходить на работу, окажется уже неконкурентоспособным, потому что его ровесники продвинутся дальше в карьере. По его словам, ничего нового в этом нет, и это не феномен XXI века. В качестве примера Мединский привел поэта Михаила Лермонтова, который, по словам помощника президента, учился два года. При этом в то время «самых умных учили три» года, добавил он.