Медики теперь участвуют в укреплении духовных ценностей России

Это изменение вносит коррективы в положение о Министерстве здравоохранения, принятое в 2012 году, расширяя его функции за счет воспитательной работы.
В Госдуме положительно оценили эту инициативу, подчеркнув важность поддержки российских духовных ценностей. Председатель Комитета по делам семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что такая работа должна быть совместной для всех государственных институтов. «Нам надо не только сохранить население, но и обеспечить его прирост. Для такого мало, например, просто запретить аборты. Тут нужно, чтобы еще и Минфин выделял деньги молодой семье. В противном случае молодежь рожать не станет», — сказала она.
Останина также акцентировала внимание на важности формирования в обществе здорового представления о семье и уважении к семейным ценностям, без чего, по ее словам, невозможно достичь целей народосбережения.
Зампред Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что медики имеют свой взгляд на нравственные ценности. «Это оказание качественной и доступной медицинской помощи, это соблюдение врачебной тайны, это оказание помощи в любых обстоятельствах», — подчеркнула она.
Соломатина считает, что главная нравственная ценность для медиков — это помощь нуждающимся. «Ведь наша профессия — про помощь ближнему. Где бы ты ни работал, ты должен безупречно выполнять свои обязанности, чтобы к тебе не было претензий ни с чьей стороны. Если каждый из нас будет жить по такому принципу, то и жизнь станет лучше», — добавила она.
Ранее глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал, что в стране планируется подготовить перечень игрушек для детсадов. По его словам, на полках магазинов до сих пор есть те игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским.