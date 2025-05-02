Медики теперь участвуют в укреплении духовных ценностей России

Соломатина считает, что главная нравственная ценность для медиков — это помощь нуждающимся. «Ведь наша профессия — про помощь ближнему. Где бы ты ни работал, ты должен безупречно выполнять свои обязанности, чтобы к тебе не было претензий ни с чьей стороны. Если каждый из нас будет жить по такому принципу, то и жизнь станет лучше», — добавила она.