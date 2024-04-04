Медики доказали, что физические нагрузки не опасны для носителей постковида

При этом исследователи обнаружили, что необычно большое число пациентов с постковидным синдромом, около 62% из них, страдали от различных форм мышечной слабости еще до начала упражнений. Как предполагают медики, это связано не только с низким уровнем физической активности, но и с пока не выявленными переменами в работе организма после коронавирусной инфекции, природу которых еще предстоит раскрыть, подытожили Трифонос и ее коллеги.