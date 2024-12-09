Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медицинское чудо: микрохирурги пришили пять пальцев пациенту в Москве

В столице произошел уникальный медицинский случай.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com/CC0

Специалисты Центра микрохирургии кисти ГКБ им. А. К. Ерамишанцева провели уникальную операцию, в ходе которой восстановили пять ампутированных пальцев 62-летнему пациенту после производственной травмы, рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

В Центре микрохирургии кисти ГКБ им. А. К. Ерамишанцева врачи впервые пришили сразу пять пальцев во время одной операции. 62-летний мужчина обратился в стационар с тяжелой травмой, полученной на производстве.

В ходе 14-часовой операции, выполненной двумя командами врачей, был проведен остеосинтез костей спицами, сшиты сухожилия, а также восстановлены вены и артерии, обеспечивающие приток и отток крови. Кроме того, специалисты восстановили пальцевые нервы, что позволяет вернуть чувствительность в пальцы.

«Несмотря на то, что реплантация ампутированных сегментов уже стала стандартной операцией для нашего отделения, такой случай, когда пациенту ампутированы сразу пять пальцев, — это редкость. Операция прошла успешно: все пальцы прижились полностью и без осложнений», — отметил руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Адольфович Назарян.

Пациент был выписан из отделения через неделю после операции, однако ему предстоит длительная реабилитация в течение нескольких месяцев. В этот период он будет находиться под наблюдением врачей микрохирургов и кистевых терапевтов, которые помогут в восстановлении функций пальцев и кисти.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в медицинской сфере России может увеличиться до 40−45% в ближайшие 5−7 лет.