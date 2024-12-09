Медицинское чудо: микрохирурги пришили пять пальцев пациенту в Москве

Специалисты Центра микрохирургии кисти ГКБ им. А. К. Ерамишанцева провели уникальную операцию, в ходе которой восстановили пять ампутированных пальцев 62-летнему пациенту после производственной травмы, рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.
В Центре микрохирургии кисти ГКБ им. А. К. Ерамишанцева врачи впервые пришили сразу пять пальцев во время одной операции. 62-летний мужчина обратился в стационар с тяжелой травмой, полученной на производстве.
В ходе 14-часовой операции, выполненной двумя командами врачей, был проведен остеосинтез костей спицами, сшиты сухожилия, а также восстановлены вены и артерии, обеспечивающие приток и отток крови. Кроме того, специалисты восстановили пальцевые нервы, что позволяет вернуть чувствительность в пальцы.
«Несмотря на то, что реплантация ампутированных сегментов уже стала стандартной операцией для нашего отделения, такой случай, когда пациенту ампутированы сразу пять пальцев, — это редкость. Операция прошла успешно: все пальцы прижились полностью и без осложнений», — отметил руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Адольфович Назарян.
Пациент был выписан из отделения через неделю после операции, однако ему предстоит длительная реабилитация в течение нескольких месяцев. В этот период он будет находиться под наблюдением врачей микрохирургов и кистевых терапевтов, которые помогут в восстановлении функций пальцев и кисти.
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