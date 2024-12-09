Медицинское чудо: микрохирурги пришили пять пальцев пациенту в Москве

Пациент был выписан из отделения через неделю после операции, однако ему предстоит длительная реабилитация в течение нескольких месяцев. В этот период он будет находиться под наблюдением врачей микрохирургов и кистевых терапевтов, которые помогут в восстановлении функций пальцев и кисти.