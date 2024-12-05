О чем мечтают россияне: 89% считают покупку квартиры невозможной

Результатами опроса компании Anderida Financial Group делятся «Известия».
Основатель компании Алексей Тараповский отметил, что для накопления на квартиру без кредитов потребуется около 10 лет, при этом только 40% опрошенных смогут сделать это самостоятельно.
В категории достижимых целей на первом месте стоит автомобиль, за которым следуют загородный дом или дача — мечта 28% опрошенных. Чтобы накопить на дачу, потребуется более четырех лет. 25% респондентов планируют путешествия и могут накопить на это за четыре-пять месяцев, а 15% мечтают о ремонте квартиры, что потребует 1,5 года.
Также 10% респондентов хотят новые гаджеты, для чего достаточно откладывать три месяца. Также 8% думают о переезде, но не располагают нужной суммой; для переезда в другой город потребуется около шести месяцев накоплений, а за границу — более года. Наконец, 5% мечтают о получении образования, что потребует 2,5 года накоплений. Тараповский добавил, что 40% опрошенных уверены в возможности осуществления своих мечт без заемных средств, 30% сомневаются, а оставшиеся считают это нереальным.
Человек умеет мечтать с раннего детства. ВФокусе делился советами, как правильно написать письмо Деду Морозу и о чем можно его попросить.