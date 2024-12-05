О чем мечтают россияне: 89% считают покупку квартиры невозможной

Также 10% респондентов хотят новые гаджеты, для чего достаточно откладывать три месяца. Также 8% думают о переезде, но не располагают нужной суммой; для переезда в другой город потребуется около шести месяцев накоплений, а за границу — более года. Наконец, 5% мечтают о получении образования, что потребует 2,5 года накоплений. Тараповский добавил, что 40% опрошенных уверены в возможности осуществления своих мечт без заемных средств, 30% сомневаются, а оставшиеся считают это нереальным.