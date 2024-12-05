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О чем мечтают россияне: 89% считают покупку квартиры невозможной

Почти 90% россиян считают покупку квартиры недостижимой мечтой. В то же время 35% респондентов уверены, что могут обновить свой личный транспорт, рассматривая возможность приобретения нового автомобиля как вполне реальную.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Результатами опроса компании Anderida Financial Group делятся «Известия».

Основатель компании Алексей Тараповский отметил, что для накопления на квартиру без кредитов потребуется около 10 лет, при этом только 40% опрошенных смогут сделать это самостоятельно.

Годом ранее лишь 45% респондентов считали покупку жилья нереалистичной.

В категории достижимых целей на первом месте стоит автомобиль, за которым следуют загородный дом или дача — мечта 28% опрошенных. Чтобы накопить на дачу, потребуется более четырех лет. 25% респондентов планируют путешествия и могут накопить на это за четыре-пять месяцев, а 15% мечтают о ремонте квартиры, что потребует 1,5 года.

Также 10% респондентов хотят новые гаджеты, для чего достаточно откладывать три месяца. Также 8% думают о переезде, но не располагают нужной суммой; для переезда в другой город потребуется около шести месяцев накоплений, а за границу — более года. Наконец, 5% мечтают о получении образования, что потребует 2,5 года накоплений. Тараповский добавил, что 40% опрошенных уверены в возможности осуществления своих мечт без заемных средств, 30% сомневаются, а оставшиеся считают это нереальным.

Человек умеет мечтать с раннего детства. ВФокусе делился советами, как правильно написать письмо Деду Морозу и о чем можно его попросить.