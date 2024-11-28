Мечта кофемана: в США приготовили самый большой айс-латте в мире

Сообщается, что ДиДжованни, шеф-повар и популярный блогер, уже является обладателем нескольких титулов Книги рекордов Гиннесса. Тем не менее он не остановился на достигнутом и решил наполнить 3,35-метровый стаканчик льдом, молоком и эспрессо, чтобы приготовить самый большой айс-латте. Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что приготовленный напиток со льдом объемом 1044,77 литров побил все известные рекорды.