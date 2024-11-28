Мечта кофемана: в США приготовили самый большой айс-латте в мире

Звезда социальных сетей Ник ДиДжованни объединился с компанией Dunkin', чтобы побить мировой рекорд по приготовлению самого большого латте со льдом. Об этом пишет United Press International.
Сообщается, что ДиДжованни, шеф-повар и популярный блогер, уже является обладателем нескольких титулов Книги рекордов Гиннесса. Тем не менее он не остановился на достигнутом и решил наполнить 3,35-метровый стаканчик льдом, молоком и эспрессо, чтобы приготовить самый большой айс-латте. Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что приготовленный напиток со льдом объемом 1044,77 литров побил все известные рекорды.
Известно, что после регистрации рекорда, кофе разлили по обычным чашкам, чтобы угостить более чем 300 сотрудников офиса Dunkin' в Массачусетсе (США).
Ранее рассказывали, что австралийская гимнастка побила два мировых рекорда.