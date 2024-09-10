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Мечта исполнилась: на острове Джорджия в США нашли послание в бутылке

В свой день рождения девушка, как и мечтала, выловила бутылку с запиской. Как позднее оказалось, месяцем ранее ее оставила третьеклассница из другого штата, выполняющая домашнее задание.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

Ребекка Боулинг (Rebecca Bowling) всю жизнь мечтала найти послание в бутылке. И недавно ее грезы исполнились: отправившись 3 сентября, в свой день рождения, в поход на остров Камберленд (Джорджия, США), она гуляла по пляжу, когда заметила, что к берегу прибило бутылку с посланием.

Открыв ее, она обнаружила, что записка, датированная 4 августа 2024 года, была написана третьеклассницей по имени Паркер.

«Всем привет. Я люблю море, поэтому подумала, что могла бы написать сообщение. С любовью, Паркер», — было написано в обнаруженной бутылке.

Как позднее удалось выяснить Боулинг, 8-летняя Паркер выполняла домашнее задание от учительницы естествознания, поручившей своим ученикам написать записку и отправить ее в плавание. Школьница запустила бутылку в воду, когда каталась на семейной лодке в Чарлстонской гавани, недалеко от форта Самтер (Южная Каролина, США).

Получается, что заветное послание преодолело за 1 месяц расстояние в целый штат, чтобы очутиться в день рождения в руках женщины, мечтающей именно об этом. Интересно, это — простое совпадение или настоящее чудо?

Ранее к берегу Бостона прибило дрейфующую бутылку 1961 года с запиской. О чем в ней говорилось, узнайте по ссылке.