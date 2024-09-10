Мечта исполнилась: на острове Джорджия в США нашли послание в бутылке

Ребекка Боулинг (Rebecca Bowling) всю жизнь мечтала найти послание в бутылке. И недавно ее грезы исполнились: отправившись 3 сентября, в свой день рождения, в поход на остров Камберленд (Джорджия, США), она гуляла по пляжу, когда заметила, что к берегу прибило бутылку с посланием.