Мечников был прав. Китайцы доказали, что стаканчик йогурта удлиняет жизнь

Как так получилось? Они анализировали данные «Биобанка Великобритании» (UK Biobank). Там сосредоточена колоссальная медицинская информация о поданных его величества, которую активно изучают ученые разных стран. Исследование китайцев опубликовано в Journal of Global Health («Журнал глобального здоровья»).
У едоков йогуртов смертность оказалась ниже
За 13,4 лет из 186 168 британцев умерли 9402 человека, 1687 из них скончались из-за сердечно-сосудистых заболеваний и 5073 — из-за рака. Все эти случаи ученые сопоставили с особенностями питания людей и в первую очередь с потреблением йогуртов.
Минимальное потребление этого кисломолочного продукта с нормальной жирностью в дозе до 50 г в день снижало риск смерти на 18%, 50−100 г — на 7%, а больше 100 г — на 4%. Для обезжиренного йогурта снижение соответствующих рисков выглядит так: 12, 9 и 5%.
«Умеренное потребление жирного и обезжиренного йогурта коррелирует с уменьшением смертности от всех причин», — делают вывод исследователи.
Парадоксы с дозировкой
Обращает на себя внимание, что наибольший эффект оказывала очень маленькая доза йогурта — до 50 г в день (продают его обычно в стаканчиках или баночках по 100−150 г, и большинство людей съедает их целиком). Думается, это подчеркивает, что йогурт полезен даже в очень небольших количествах. Но с другой стороны, не надо думать, что дозы более 50 г в день вреднее. Есть немало исследований, доказывающих их эффективность и пользу.
Например, ранее было установлено, что потребление 80−125 г йогурта в день снижает риск диабета второго типа на 14%. Похожие эффекты были ещё в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома (в полном наборе он включает ожирение, диабет второго типа, болезни сердца и сосудов, другие проблемы со здоровьем).
В других больших исследованиях снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и общей смертности было связано с потреблением йогурта вообще, независимо от дозы. Причем полезные эффекты отмечены как для обычного йогурта, так и обезжиренного.
Идеи Мечникова получили второе рождение
Обоснование эффектов йогурта восходит к работами нашего великого соотечественника И. И. Мечникова. Он был не просто великим биологом, его считают основателем сразу двух наук — иммунологии и геронтологии. Согласно его теории старения, огромную роль играют полезные бактерии, обитающие в нашем кишечнике. Сегодня их называют микробиомом, и его изучение — одно из магистральных направлений в современной науке. Микробиом действительно играет колоссальную роль в продолжении жизни и в здоровье вообще. Как ни странно, даже работа мозга сильно зависит от микроорганизмов, обитающих в толстом кишечнике.
Идеи Мечникова одно время стали забывать, но в последние годы они получили второе рождение. Особенно важную роль Илья Ильич отводил болгарской палочке — разновидности молочнокислой бактерии, обязательной в производстве йогуртов.
Но польза их не только в бактериях. В них много других полезностей — белок с важными для нас аминокислотами, фосфолипиды молочного жира, натуральные трансжиры (не путайте их с синтетическими трансжирами — вредными), витамины K1 и K2, кальций. Все это тоже работает на наше здоровье, и значит, помогает жить дольше.