Мечников был прав. Китайцы доказали, что стаканчик йогурта удлиняет жизнь

Обращает на себя внимание, что наибольший эффект оказывала очень маленькая доза йогурта — до 50 г в день (продают его обычно в стаканчиках или баночках по 100−150 г, и большинство людей съедает их целиком). Думается, это подчеркивает, что йогурт полезен даже в очень небольших количествах. Но с другой стороны, не надо думать, что дозы более 50 г в день вреднее. Есть немало исследований, доказывающих их эффективность и пользу.