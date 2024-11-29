Россиян призвали собрать «тревожный чемоданчик»

«Правильно укомплектованный “тревожный чемоданчик” может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях», — отметили в ведомстве.
В МЧС обратили внимание на то, что такой «чемоданчик» будет незаменим, если поблизости не окажется воды, еды, тепла и кровли.
Ведомство рекомендует укомплектовать рюкзак спичками, небольшим радиоприемником, калорийной едой (суточная норма), деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи. Сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости (аптечку, нож, фонарик и так далее), а на его дно положить сменное белье. Для защиты вещей от влаги рекомендуется использовать вакуумные пакеты с зажимом.
«Важно объективно учитывать необходимость наличия дома или на работе “тревожного чемоданчика”, а также возможность его использования», — обратили внимание в ведомстве.
19 ноября сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области приступили к серийному производству мобильных убежищ «типа “КУБ-М”. Их можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва.