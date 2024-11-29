Россиян призвали собрать «тревожный чемоданчик»

Ведомство рекомендует укомплектовать рюкзак спичками, небольшим радиоприемником, калорийной едой (суточная норма), деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи. Сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости (аптечку, нож, фонарик и так далее), а на его дно положить сменное белье. Для защиты вещей от влаги рекомендуется использовать вакуумные пакеты с зажимом.