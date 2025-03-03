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МЧС проведет проверку систем оповещения в России

МЧС предупредило о сиренах и громкоговорителях в регионах 5 марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В регионах России 5 марта зазвучат сирены и громкоговорители, а на телеканалах и на радио пройдет сигнал «Внимание всем», сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, — говорится в сообщении.

Дважды в год специалисты проверяют системы оповещения, которые предназначены для предупреждения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

«МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие», — заключили в ведомстве.