МЧС проведет проверку систем оповещения в России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В регионах России 5 марта зазвучат сирены и громкоговорители, а на телеканалах и на радио пройдет сигнал «Внимание всем», сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, — говорится в сообщении.
Дважды в год специалисты проверяют системы оповещения, которые предназначены для предупреждения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.
«МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие», — заключили в ведомстве.