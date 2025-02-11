МЧС поделилось рекомендациями по безопасности на тонком льду

Как посоветовали в МЧС России, если человек провалился под лед, важно не паниковать и не делать резких движений. Следует стабилизировать дыхание, широко раскинуть руки и попытаться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. Рекомендуется перебраться к краю полыньи, где течение не увлечет под лед, и осторожно лечь на край льда, забрасывая на него ноги. Если лед выдержал, необходимо медленно откатиться от кромки и ползти к берегу, двигаясь в ту сторону, откуда пришли, так как этот участок льда уже проверен на прочность.
Правила поведения на льду
Основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 см, для катка — 12 см, для пешей переправы — 15 см, а для автомобилей — не менее 30 см. Критерии прочности льда также зависят от его цвета: прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком считается прочным, тогда как молочно-мутный и серый лед является тонким и опасным.
Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, а также собираться большим количеством людей в одной точке. Особенно опасно выходить на тонкий лед, образовавшийся на реках с быстрым течением.
Безопасность на ледовых переправах
При движении через ледовые переправы важно строго следовать всем указаниям информационных знаков. Выезжать на лед следует медленно, избегая резких движений и остановок. Запрещается разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим на переправе. Необходимо также учитывать грузоподъемность льда и избегать перемещения при плохой видимости.
В случае, если автомобиль оказался в воде, необходимо немедленно покинуть машину через боковые окна, не открывая двери, так как это может ускорить погружение. Если автомобиль уходит под воду, следует сделать несколько глубоких вдохов и выбраться из машины, избавившись от тяжелой одежды. Спасать в первую очередь нужно детей, прижимая их к себе и всплывая.
Первая помощь пострадавшим
При оказании первой помощи пострадавшему необходимо вооружиться длинной палкой, доской или веревкой. Подползать к полынье следует осторожно, широко раскинув руки. Важно сообщить пострадавшему о помощи, чтобы придать ему уверенности. Если рядом есть другие люди, можно лечь на лед и двигаться друг за другом, подложив под себя лыжи или доски для увеличения площади опоры. Необходимо избегать непосредственного контакта с пострадавшим, чтобы не увеличить нагрузку на лед.
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