МЧС поделилось рекомендациями по безопасности на тонком льду

Как посоветовали в МЧС России, если человек провалился под лед, важно не паниковать и не делать резких движений. Следует стабилизировать дыхание, широко раскинуть руки и попытаться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. Рекомендуется перебраться к краю полыньи, где течение не увлечет под лед, и осторожно лечь на край льда, забрасывая на него ноги. Если лед выдержал, необходимо медленно откатиться от кромки и ползти к берегу, двигаясь в ту сторону, откуда пришли, так как этот участок льда уже проверен на прочность.