МЧС: материал о «тревожном чемоданчике» был опубликован 4 года назад

По информации министерства, соответствующий материал был размещен на его сайте в 2020 году.
В МЧС предложили спросить о причинах появления многочисленных сообщений на тему «тревожного чемоданчика» у журналистов, их опубликовавших. В министерстве предположили, что эта тема была подхвачена СМИ, поскольку она «совпадает с повесткой».
Напомним, в материале МЧС жителям российских регионов, где высока вероятность ЧС и вооруженных конфликтов, рекомендовалось подготовить так называемый «тревожный чемоданчик» со всем необходимым на случай непредвиденных обстоятельств.