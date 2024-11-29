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МЧС: материал о «тревожном чемоданчике» был опубликован 4 года назад

Рекомендации МЧС по сбору «тревожного чемоданчика», которые многие СМИ процитировали 29 ноября, были опубликованы министерством еще четыре года назад, сообщили RTVI в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По информации министерства, соответствующий материал был размещен на его сайте в 2020 году.

В МЧС предложили спросить о причинах появления многочисленных сообщений на тему «тревожного чемоданчика» у журналистов, их опубликовавших. В министерстве предположили, что эта тема была подхвачена СМИ, поскольку она «совпадает с повесткой».

Напомним, в материале МЧС жителям российских регионов, где высока вероятность ЧС и вооруженных конфликтов, рекомендовалось подготовить так называемый «тревожный чемоданчик» со всем необходимым на случай непредвиденных обстоятельств.