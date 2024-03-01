Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать

В мае 2024-го россиян ждет одна длинная шестидневная рабочая неделя и два нерабочих праздничных дня — праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). РБК Life рассказывает, как будем отдыхать и работать и выгодно ли брать отпуск в этот период.
Официальные выходные на майские праздники 2024: календарь
Первомайские праздники в 2024 году продлятся четыре дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно). 27 апреля (суббота) — рабочий день. Таким образом перед первыми майскими выходными будет шестидневная рабочая неделя. Выходной с субботы 27 апреля перенесли на 29 апреля. 2 мая (четверг) — первый рабочий день после Первомая.
В честь Дня Победы выходные также продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). 8 мая (среда) — сокращенный рабочий день. 13 мая (понедельник) — первый рабочий день после праздников.
Работа в майские праздники
В государственные праздники работают сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих организаций, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре. В этом случае не нужно письменное согласие работника. Обычно эти категории работников и так трудятся по сменному графику, поэтому у них «плавающие» выходные.
В остальных случаях трудиться в выходные законно можно, если есть распоряжение работодателя и письменное согласие сотрудника.
Сотрудник, который работает в праздничный выходной день, сам выбирает компенсацию:
- двойная оплата отработанного времени или смены;
- обычная оплата и отгул по выбору в другой день.
Выгодно ли брать отпуск на майские праздники
Если взять отпуск в мае, то можно потерять в деньгах, но зато дольше отдохнуть. Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. В мае 2024 года будет 20 рабочих и 11 выходных и праздничных дней. С финансовой точки зрения это не самый выгодный месяц для отпуска. Больше всего отпускных можно получить в июле, октябре (23 рабочих дня) и в августе (22).
Согласно статье 120 ТК РФ, праздничные дни в число дней отпуска они не включают и не оплачивают. А вот перенесенные выходные дни учитываются при продолжительности отпуска. То есть 10 мая (в 2024-м на этот день перенесли выходной с 6 января) засчитают за день отпуска.
Пример: Мария планирует взять 14 дней ежегодного оплачиваемого отпуска с 6 по 19 мая. Поскольку 9 мая — нерабочий праздничный день, в дни отпуска он не войдет. Мария выйдет на работу на день позже, чем планировала, не 19 мая, а 20 мая.