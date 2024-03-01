Майские праздники — 2024. Сколько будем отдыхать и работать

Если взять отпуск в мае, то можно потерять в деньгах, но зато дольше отдохнуть. Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. В мае 2024 года будет 20 рабочих и 11 выходных и праздничных дней. С финансовой точки зрения это не самый выгодный месяц для отпуска. Больше всего отпускных можно получить в июле, октябре (23 рабочих дня) и в августе (22).