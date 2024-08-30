Майорка была заселена людьми минимум 5,6 тыс. лет назад

ТАСС, 30 августа. Американские и европейские археологи точно измерили возраст затопленного моста на острове Майорка и обнаружили, что данный клочок суши был заселен человеком не 4,4 тыс. лет назад, как в прошлом предполагали ученые, а значительно раньше — как минимум 5,6 тыс. лет назад, сообщила пресс-служба Университета Южной Флориды (USF).
«Изначально ученые предполагали, что Майорка была заселена около 9 тыс. лет назад, однако впоследствии радиоуглеродный анализ показал, что это произошло примерно 4,4 тыс. лет назад, что совпадает по времени с резкими переменами в устройстве экосистем острова, в том числе с вымиранием местных коз-антилоп. Открытие ученых отодвигает время появления человека на острове почти на две тысячи лет», — говорится в сообщении.
Это открытие было совершено группой археологов под руководством профессора USF Богдана Онака при изучении одной из самых древних построек на острове Майорка — затопленного каменного моста, расположенного рядом с входом в подводную пещеру Хеновеса, расположенную в восточной части острова. Эта подводная пещера и связанные с ней постройки и артефакты были открыты в конце 1980 годов, с тех пор они стали туристической достопримечательностью.
Не меньше интереса этот мост и пещера вызывают у историков и археологов, изучающих историю колонизации Майорки и других островов Средиземного моря. Исследователи неоднократно пытались определить возраст этого сооружения и вычислить по нему время заселения острова, однако этому мешала плохая сохранность фрагментов костей и черепков сосуды, найденных в пещере и рядом с мостом.
Ученые определили точный возраст моста принципиально другим путем, связанным с тем, что в пещере и на поверхности моста присутствуют сталактиты и различные наросты, которые сформировались в те эпохи, когда уровень моря был значительно ниже, чем сегодня. Впоследствии эти структуры были покрыты прослойкой из так называемых фреатических отложений, изучение структуры и изотопного состава которых позволяет определить то время, когда пещера и мост были затоплены морской водой.
Проведенные учеными замеры показали, что это произошло как минимум 5,6 тыс. лет назад, что значительно выше последних радиоуглеродных оценок возраста моста, полученных при анализе образцов угля, пепла и фрагментов костей. Подобная датировка отодвигает в прошлое время заселения Майорки почти на две тысячи лет, а также говорит в пользу того, что пещера служила источником пресной воды и других важных ресурсов для жителей острова, рассказали исследователи.