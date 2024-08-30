Майорка была заселена людьми минимум 5,6 тыс. лет назад

Ученые определили точный возраст моста принципиально другим путем, связанным с тем, что в пещере и на поверхности моста присутствуют сталактиты и различные наросты, которые сформировались в те эпохи, когда уровень моря был значительно ниже, чем сегодня. Впоследствии эти структуры были покрыты прослойкой из так называемых фреатических отложений, изучение структуры и изотопного состава которых позволяет определить то время, когда пещера и мост были затоплены морской водой.