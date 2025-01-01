Майнинг запретили в десяти российских регионах

Также в трех субъектах федерации, точнее, в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг был серьезно ограничен. Теперь майнить цифровую валюту нельзя в часы наиболее высокого энергопотребления, а также в различные периоды — в 2025 году майнинг будет запрещен с 1 января по 15 марта, а в последующие годы вплоть до 2031 года — с 15 ноября по 15 марта.