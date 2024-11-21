Майли Сайрус выпустит альбом в стиле Pink Floyd

В предстоящем релизе будет важна не только звуковая, но и визуальная часть. Исполнительница берёт идеи из моды 1970-х и старых показов Тьерри Мюглера. Также Сайрус привлекает атмосфера хоррора «Мэнди» с Николасом Кейджем. Его режиссёр Панос Косматос присоединился к команде авторов альбома, куда входит и бойфренд артистки Макс Морандо.