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Майли Сайрус выпустит альбом в стиле Pink Floyd

Пластинка должна выйти в следующем году.

Источник: Legion-Media

Майли Сайрус поделилась с Harper’s Bazaar деталями работы над новым альбомом Something Beautiful, который выйдет в 2025 году. Вдохновением служит пластинка The Wall группы Pink Floyd, певица хочет создать более гламурную и гипнотизирующую версию. Она назвала свою работу «попыткой исцелить больную культуру с помощью музыки».

В предстоящем релизе будет важна не только звуковая, но и визуальная часть. Исполнительница берёт идеи из моды 1970-х и старых показов Тьерри Мюглера. Также Сайрус привлекает атмосфера хоррора «Мэнди» с Николасом Кейджем. Его режиссёр Панос Косматос присоединился к команде авторов альбома, куда входит и бойфренд артистки Макс Морандо.