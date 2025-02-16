Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майки Мэдисон получила премию BAFTA за лучшую актрису

Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила американка Зои Салдана за игру в фильме «Эмилия Перес».

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Американская актриса Майки Мэдисон удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая женская роль».

Престижную награду 25-летняя актриса получила за роль молодой стриптизерши из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха, в драме «Анора» (Anora, 2024) режиссера Шона Бэйкера.

Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила американка Зои Салдана за игру в фильме «Эмилия Перес» (Emilia P rez, 2024) Жака Одиара.