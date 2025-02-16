Майки Мэдисон получила премию BAFTA за лучшую актрису

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Американская актриса Майки Мэдисон удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая женская роль».
Престижную награду 25-летняя актриса получила за роль молодой стриптизерши из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха, в драме «Анора» (Anora, 2024) режиссера Шона Бэйкера.
Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила американка Зои Салдана за игру в фильме «Эмилия Перес» (Emilia P rez, 2024) Жака Одиара.