Матвиенко рассказала о «демографическом спецназе» в правительстве

Ранее ВЦИОМ сообщил, что Россия переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации. Для решения проблемы есть три пути — увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и снятие «табу на миграцию», говорил директор аналитического центра ВЦИОМа Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).