Матвиенко поздравила коллектив Эрмитажа с 260-летием

«Государственный Эрмитаж прошел долгий, непростой путь и в 2024 году отмечает 260 лет со дня основания. В его залах встречаются прошлое и настоящее, тысячи туристов из разных стран приезжают в прекрасный Санкт-Петербург, чтобы посетить эту уникальную жемчужину мировой культуры», — написала спикер Совфеда.
Она отметила, что сегодня Государственный Эрмитаж представляет собой динамично развивающийся многофункциональный комплекс. «Сочетая традиции и современность, музей живет насыщенной жизнью, реализует яркие и увлекательные проекты. Эксперимент и новаторство прочно вошли в его пространство. Постоянное пополнение фондов, эффективное освоение цифровых технологий позволяют Эрмитажу оставаться востребованным и популярным творческим кластером с выставочными, лекционными и концертными площадками», — подчеркнула Матвиенко.
Глава Совфеда особо отметила деятельность музея, связанную с эстетическим воспитанием молодежи и ее приобщением «к великому культурному наследию человечества». «Все это является лучшим подтверждением того, что в музее работает команда профессионалов, чей благородный и ответственный труд, верность избранному делу, энтузиазм и открытость новому заслуживают уважения и признательности», — написала она.
Председатель верхней палаты парламента пожелала коллективу Эрмитажа успехов, вдохновения «и всего самого наилучшего».