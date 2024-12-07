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Матвиенко поздравила коллектив Эрмитажа с 260-летием

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Динамично развивающийся Государственный Эрмитаж сочетает в себе традиции и современность, реализует яркие и увлекательные проекты. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной коллективу музея по случаю 260-летия со дня его основания.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

«Государственный Эрмитаж прошел долгий, непростой путь и в 2024 году отмечает 260 лет со дня основания. В его залах встречаются прошлое и настоящее, тысячи туристов из разных стран приезжают в прекрасный Санкт-Петербург, чтобы посетить эту уникальную жемчужину мировой культуры», — написала спикер Совфеда.

Она отметила, что сегодня Государственный Эрмитаж представляет собой динамично развивающийся многофункциональный комплекс. «Сочетая традиции и современность, музей живет насыщенной жизнью, реализует яркие и увлекательные проекты. Эксперимент и новаторство прочно вошли в его пространство. Постоянное пополнение фондов, эффективное освоение цифровых технологий позволяют Эрмитажу оставаться востребованным и популярным творческим кластером с выставочными, лекционными и концертными площадками», — подчеркнула Матвиенко.

Глава Совфеда особо отметила деятельность музея, связанную с эстетическим воспитанием молодежи и ее приобщением «к великому культурному наследию человечества». «Все это является лучшим подтверждением того, что в музее работает команда профессионалов, чей благородный и ответственный труд, верность избранному делу, энтузиазм и открытость новому заслуживают уважения и признательности», — написала она.

Председатель верхней палаты парламента пожелала коллективу Эрмитажа успехов, вдохновения «и всего самого наилучшего».