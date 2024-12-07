Матвиенко поздравила коллектив Эрмитажа с 260-летием

«Государственный Эрмитаж прошел долгий, непростой путь и в 2024 году отмечает 260 лет со дня основания. В его залах встречаются прошлое и настоящее, тысячи туристов из разных стран приезжают в прекрасный Санкт-Петербург, чтобы посетить эту уникальную жемчужину мировой культуры», — написала спикер Совфеда.