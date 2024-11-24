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Матвиенко поддержала идею ввести Десятилетие семьи в России

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко поддерживает идею ввести в России Десятилетие семьи. Об этом она заявила в своем блоге на сайте Совфеда.

Источник: РИА "Новости"

«Наш президент наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет. Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — заявила она.

Матвиенко объяснила, что семейная политика не дает быстрых результатов и, для того чтобы «добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов» и времени.

Матвиенко подчеркнула, что «работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства», так как размывание российских семейных ценностей, по ее мнению, «одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет против нас Запад».

В ноябре 2024 года власти представили проект стратегии демографической и семейной политики на период до 2036 года. В нем запланировано совершенствование правил предоставления маткапитала, повышение эффективности выплаты алиментов, введение наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек.