Депутат: кто и зачем грозит Москве 100 млн беженцев из-за нехватки воды

В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать заседание РАН недельной дальвности, где предлагалось возродить советский проект и повернуть сибирские реки в Азию. Выяснилось, что к предложению научного директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, предложившего России нарушить свою экологию и поделиться водой с Узбекистаном и Туркменистаном присоединились бизнес-структуры, присутствовавшие на меропиятии. Но не только они. В качестве поддержки выступили… эксперты из Средней Азии.
Доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Плеханова Равшан Назаров связал водный кризис в Центральной Азии с необходимостью реализации проекта по переброске сибирских рек. По его мнению, «либо вода из Сибири придет в Центральную Азию, либо Россию ждет наплыв 100 млн беженцев». Эколог обосновал свою позицию тем, что население региона, достигшее 80 миллионов человек, продолжает устойчиво расти.
Статистика показывает, что при ежегодном приросте населения 1−2% 80 миллионов жителей региона вынуждены довольствоваться всего 1500 м³ воды на человека, что в 20 раз меньше российских показателей.
Туркменистан, лидер по водопотреблению (53 км³/год), демонстрирует катастрофическую неэффективность использования ресурсов из-за устаревшей ирригационной системы с огромными потерями на испарение.
Отправной точкой водного кризиса в Центральной Азии стало усыхание Аральского моря, которое началось еще в 1950-х годах во времена СССР, когда 90% речного стока Амударьи и Сырдарьи стали забирать на орошение хлопковых и рисовых полей. Климатические изменения лишь усугубили ситуацию: таяние ледников Тянь-Шаня и Памира сократило речной сток на 15−20% только за последнее десятилетие. Эксперты переживают, что строительство афганского канала Кош-Тепа, начатое не так давно, может окончательно лишить воды Узбекистан и Туркменистан.
Советский мегапроект
Идея переброски сибирских рек в засушливые регионы Средней Азии родилась в СССР еще в 1970-х годах. Масштабный проект, утвержденный в 1976 году, предполагал создание системы каналов для направления части стока сибирских рек в бассейн Аральского моря. Однако к 1986 году проект был окончательно свернут — официально из-за колоссальной стоимости (32,8 млрд рублей) и экологических рисков.
Современная версия проекта, предлагаемая РАН, существенно отличается от советского замысла. Вместо открытых каналов ученые предлагают строительство трубопровода из семи полимерных ниток протяженностью 2,1 тыс. км каждая. Проект стоимостью $100 млрд рассчитан на переброску 5,5 млрд м³ воды ежегодно, что составляет всего 1−2% стока Оби.
Войны за воду
«Многие эксперты и ученые говорят о том, что человечество стоит на пороге войн за пресную воду. Это новые риски: во многих регионах мира уже существует острая нехватка воды и опустынивание», — отметил в разговоре с ВФокусе Mail зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
В этом контексте Россия, обладающая колоссальными ресурсами, включая четверть мировых запасов пресной воды, может столкнуться с внешним давлением. Депутат призывает к взвешенному подходу в вопросах водной дипломатии, особенно в отношении проектов переброски водных ресурсов в Центральную Азию. По его словам, такие проекты создают двустороннюю зависимость.
С одной стороны, если Россия будет строить какие-то каналы, например, в Среднюю Азию, это дает ей определенные рычаги влияния на эти страны. С другой стороны, эти страны могут, в свою очередь, пытаться влиять на политику России в сфере водных ресурсов.
Матвеев подтвердил, что вопрос о переброске части стока сибирских рек активно обсуждается на государственном уровне, хоть пока скорее закулисно. Депутат направил официальный запрос председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой проинформировать о том, ведутся ли такие переговоры в действительности.