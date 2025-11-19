Депутат: кто и зачем грозит Москве 100 млн беженцев из-за нехватки воды

Отправной точкой водного кризиса в Центральной Азии стало усыхание Аральского моря, которое началось еще в 1950-х годах во времена СССР, когда 90% речного стока Амударьи и Сырдарьи стали забирать на орошение хлопковых и рисовых полей. Климатические изменения лишь усугубили ситуацию: таяние ледников Тянь-Шаня и Памира сократило речной сток на 15−20% только за последнее десятилетие. Эксперты переживают, что строительство афганского канала Кош-Тепа, начатое не так давно, может окончательно лишить воды Узбекистан и Туркменистан.