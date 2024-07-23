Mattel выпустила слепых и темнокожих Барби с синдромом Дауна

Об этом сообщила руководитель отдела по производству кукол Mattel Криста Бергер телеканалу Fox News Business.
— Мы с гордостью представляем новую слепую куклу Барби и темнокожую куклу с синдромом Дауна, подтверждая нашу приверженность созданию продуктов, которые олицетворяют глобальную сплоченность и инклюзивность в сфере кукол, — подчеркнула Бергер.
Слепая Барби продается со специальной тростью, а на коробке шрифтом Брайля написано «Барби». Темнокожая кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков. Они символизируют людей с этим синдромом, у которых часто бывают проблемы со зрением.
Куклы созданы при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна, передает телеканал.