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Mattel выпустила слепых и темнокожих Барби с синдромом Дауна

Американская компания Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями. Одна из них — слепая Барби, другая — темнокожая с синдромом Дауна.

Источник: Mattel / Fox News

Об этом сообщила руководитель отдела по производству кукол Mattel Криста Бергер телеканалу Fox News Business.

— Мы с гордостью представляем новую слепую куклу Барби и темнокожую куклу с синдромом Дауна, подтверждая нашу приверженность созданию продуктов, которые олицетворяют глобальную сплоченность и инклюзивность в сфере кукол, — подчеркнула Бергер.

Слепая Барби продается со специальной тростью, а на коробке шрифтом Брайля написано «Барби». Темнокожая кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков. Они символизируют людей с этим синдромом, у которых часто бывают проблемы со зрением.

Куклы созданы при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна, передает телеканал.