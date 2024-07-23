Mattel выпустила слепых и темнокожих Барби с синдромом Дауна

Слепая Барби продается со специальной тростью, а на коробке шрифтом Брайля написано «Барби». Темнокожая кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков. Они символизируют людей с этим синдромом, у которых часто бывают проблемы со зрением.