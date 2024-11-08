Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Матрац» или «матрас»: как правильно пишется

Нетрудно догадаться, что после тяжелого трудового дня каждому из нас хочется прилечь и отдохнуть. Вариантов масса: удобный диван, софа, бескаркасное кресло, широкая кровать, на которой расположился современный ортопедический «матрац». Или «матрас»? С нюансами написания этого слова предлагаем разобраться прямо сейчас.

Елена Перегуда
Автор ВФокусе Mail
Матрас или матрац.
Источник: Unsplash / CC0

Пока мы не ориентируемся во всех тонкостях написания этого слова, но точно знаем, что эта вещь необходима в каждом доме. Надувной виниловый подойдет для плавания на водоемах, компактный нейлоновый всегда выручит в походах, мягкий велюровый спасет ситуацию, если на пороге нежданные ночные гости, а современный ортопедический поможет выспаться и чувствовать себя бодро каждое утро. Но как правильно употребить в письменной речи название столь незаменимого предмета? В материале расскажем о правилах написания слов «матрац» и «матрас», обратимся к популярным словарям русского языка, а также спросим опытного эксперта, что он думает по этому поводу.

Написание по правилам русского языка: «матрац» или «матрас»

Наталья Кмитова, учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем преподавания в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края, точно знает, что обычно русский язык предполагает наличие строгих правил написания определенных слов и речевых оборотов. Но в случае «матраца» и «матраса» оба варианта имеют место.

 — Для лучшего понимания этого момента, — рассказывает эксперт, — рассмотрим этимологию двух заданных понятий. Оба термина были заимствованы из других стран и надежно закрепились в нашей культуре. Слово «матрас» пришло из нидерландского языка и означало некое ложе, подстилку для сна, набитую чем-то мягким. «Матрац» же пришел из немецкого языка и наряду с голландским вариантом означал мягкую подстилку для сна. Но исторически так сложилось, что словарь В. И. Даля в XIX веке зафиксировал только один вариант — с буквой Ц. Словоформа с окончанием была зарегистрирована в литературных источниках намного позже. Но в лексиконе были допустимы оба варианта".

Как писать согласно словарям: «матрац» или «матрас»

Обратимся к систематизированным авторским источникам — словарям. Рассмотрим, какое значение этому понятию дают наиболее популярные из них.

  • «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля указывает на немецкое происхождение слова «матрац» и обозначает «тюфяк; ложе, подстилку для спанья, набитую волосом, шерстью, мочалом и пр.; на него кладут перину или пуховик».

  • «Словарь русского языка» в четырех томах под редакцией А. П. Евгеньевой определяет «матрац» и «матрас» кратко — «толстая мягкая подстилка для лежания или съемная часть кровати или дивана с твердым пружинным каркасом».

  • «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» под редакцией А. Н. Чудинова тоже указывает на немецкое происхождение термина «матрац» и означает подстилку для спанья. А также «тюфяк, набитый волосом, мочалою или чем-нибудь другим и простеганный».

  • «Словарь русского языка» С. И. Ожегова предлагает оба варианта одного слова трактовать как «мягкую толстую стеганую подстилку на кровать или предмет для спанья с твердым каркасом».

  • «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова равнозначно допускает использовать в речи слова «матрас» и «матрац», предлагая следующие определения: «толстая мягкая подстилка для лежания; тюфяк» и «съемная часть кровати или дивана с твердым пружинным каркасом в деревянной раме и с мягкой подстилкой».

Большинство словарей придерживается мнения, что слово можно употреблять в двух вариантах написания: с окончанием на  и с окончанием на .

Правописание множественного числа и однокоренных слов

Если употребление этих слов в единственном числе не вызывает затруднений, то могут возникнуть вопросы: «как писать эти слова во множественном числе?» и «как будут звучать в речи их однокоренные производные?».

Матрац или матрас: как правильно.
Источник: Freepik

Здесь тоже все элементарно и просто. Допустимо употребление и написание вариантов во множественном числе как «матрасы», так и «матрацы». Относительно однокоренных выражений действует идентичное правило. За ошибку не будет принято употребленное в речи выражение «поменяй наматрацник», но его будет гораздо сложнее озвучить, нежели фразу «поменяй наматрасник».

— С точки зрения правил русского языка слова «матрас» и «матрац» как в единственном, так и во множественном числах, а также все их однокоренные производные допустимо употреблять с той буквой, с которой вам комфортно их озвучивать. Своего рода — свобода выбора, — подводит итог Наталья Кмитова.

Примеры употребления слов матрац или матрас

Теперь можно смело сказать, что оба варианта одного слова имеют право быть в нашем речевом обиходе. Кто-то воспринимает их как синонимы, а кто-то использует в своей речи исключительно один полюбившийся вариант. Негласно сложилось, что большинство людей используют в разговорной речи «матрас», а «матрац» фигурирует больше в официальных кругах: на радио, телевидении, рекламных баннерах. Вариант с окончанием придает больше солидности и деловитости при рекламе соответствующей продукции.

Наш эксперт Наталья Кмитова привела несколько примеров для наглядности и прокомментировала их:

  • «Матрац этой фирмы имеет ряд преимуществ перед другими» — консультант в своей речи обращается к классическому варианту употребления слова, что придает нотку солидности.

  • «Ортопедический матрац поддерживает позвоночник в естественном положении» — чувствуется официальный стиль подачи информации.

  • «Он предпочитает спать на старом матрасе, избегая новый диван» — в данном варианте простота и повседневность передаются именно через слово «матрас».

  • «Гипермаркет матрасов готов подобрать уникальный вариант для вашего отдыха и сна!» — зачастую крупные магазины стараются заявить о себе официально, но в данном случае главное для них — наладить контакт с аудиторией на простом «человеческом» языке.

Советы эксперта

Наталья Кмитова, помимо правописания столь необычного слова, предлагает к сведению и несколько интересных фактов о матрацах:

  • Наши предки очень тщательно подходили к выбору трав, входящих в состав спального тюфяка. Прежде всего это были травы, отпугивающие насекомых и благотворно влияющие на здоровье человека. С определенной периодичностью внутренность матраса подлежала замене.

  • В Древнем Риме тюфяки высокопоставленных лиц набивались птичьим пухом и стоили огромных денег. После разрушения столицы варварами про эту роскошь пришлось забыть на много веков и перейти на более дешевые спальные варианты. И только в XVI веке, в эпоху Возрождения, в Европу вернулись предметы роскоши в виде мягких перин.

  • Археологи в 2011 году обнаружили в африканской пещере Сибуду самый древний в мире матрас. Его возраст — 77 тысяч лет! Благодаря столь ценной находке ученые сумели отследить все изменения его плетения на протяжении многих столетий.

  • На сегодняшний день на рынке представлены сотни разнообразных моделей матрасов на любой вкус. Подойдите к этому вопросу рационально и выберите матрац, исходя из личных предпочтений.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

— Написание слов «матрас» и «матрац» смело можно отнести к исключениям из правил. Поэтому существует большой риск в ряде заимствованных слов проделать тот же фокус с заменой буквы С на Ц и наоборот. Но делать этого не стоит, — говорит Наталья Кмитова.

Орфографический словарь: матрас или матрац.
Источник: Unsplash

Обратимся к конкретным примерам, где на конце пишется буква С:

  • абсцесс (с лат. нарыв) — гнойное воспаление тканей с образованием гнойной полости;

  • дартс (с англ. дротики) — игра, в которой игроки метают дротики в круглую мишень на стене;

  • нюанс (с франц. оттенок) — легкое, едва уловимое различие;

  • термос (с греч. горячий) — сосуд, предохраняющий содержимое от остывания или нагревания.

А в этих словах на конце пишется буква Ц, но ни в коем случае не сочетание букв ТС, как некоторые интуитивно могут подумать:

  • абзац (с нем. раздел, часть текста) — отступ в начале строки;
  • плац (с нем. позиция) — площадь поля боя;
  • ранец (с нем. мешок) — сумка, которую носят на лямках за спиной;
  • танец (с нем. тянуть) — ритмичные, выразительные движения тела.

Эксперт: Наталья Кмитова, учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края