«Матрац» или «матрас»: как правильно пишется

Пока мы не ориентируемся во всех тонкостях написания этого слова, но точно знаем, что эта вещь необходима в каждом доме. Надувной виниловый подойдет для плавания на водоемах, компактный нейлоновый всегда выручит в походах, мягкий велюровый спасет ситуацию, если на пороге нежданные ночные гости, а современный ортопедический поможет выспаться и чувствовать себя бодро каждое утро. Но как правильно употребить в письменной речи название столь незаменимого предмета? В материале расскажем о правилах написания слов «матрац» и «матрас», обратимся к популярным словарям русского языка, а также спросим опытного эксперта, что он думает по этому поводу.
Написание по правилам русского языка: «матрац» или «матрас»
Наталья Кмитова, учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем преподавания в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края, точно знает, что обычно русский язык предполагает наличие строгих правил написания определенных слов и речевых оборотов. Но в случае «матраца» и «матраса» оба варианта имеют место.
— Для лучшего понимания этого момента, — рассказывает эксперт, — рассмотрим этимологию двух заданных понятий. Оба термина были заимствованы из других стран и надежно закрепились в нашей культуре. Слово «матрас» пришло из нидерландского языка и означало некое ложе, подстилку для сна, набитую чем-то мягким. «Матрац» же пришел из немецкого языка и наряду с голландским вариантом означал мягкую подстилку для сна. Но исторически так сложилось, что словарь В. И. Даля в XIX веке зафиксировал только один вариант — с буквой Ц. Словоформа с окончанием -с была зарегистрирована в литературных источниках намного позже. Но в лексиконе были допустимы оба варианта".
Как писать согласно словарям: «матрац» или «матрас»
Обратимся к систематизированным авторским источникам — словарям. Рассмотрим, какое значение этому понятию дают наиболее популярные из них.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля указывает на немецкое происхождение слова «матрац» и обозначает «тюфяк; ложе, подстилку для спанья, набитую волосом, шерстью, мочалом и пр.; на него кладут перину или пуховик».
«Словарь русского языка» в четырех томах под редакцией А. П. Евгеньевой определяет «матрац» и «матрас» кратко — «толстая мягкая подстилка для лежания или съемная часть кровати или дивана с твердым пружинным каркасом».
«Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» под редакцией А. Н. Чудинова тоже указывает на немецкое происхождение термина «матрац» и означает подстилку для спанья. А также «тюфяк, набитый волосом, мочалою или чем-нибудь другим и простеганный».
«Словарь русского языка» С. И. Ожегова предлагает оба варианта одного слова трактовать как «мягкую толстую стеганую подстилку на кровать или предмет для спанья с твердым каркасом».
«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова равнозначно допускает использовать в речи слова «матрас» и «матрац», предлагая следующие определения: «толстая мягкая подстилка для лежания; тюфяк» и «съемная часть кровати или дивана с твердым пружинным каркасом в деревянной раме и с мягкой подстилкой».
Большинство словарей придерживается мнения, что слово можно употреблять в двух вариантах написания: с окончанием на -с и с окончанием на -ц.
Правописание множественного числа и однокоренных слов
Если употребление этих слов в единственном числе не вызывает затруднений, то могут возникнуть вопросы: «как писать эти слова во множественном числе?» и «как будут звучать в речи их однокоренные производные?».
Здесь тоже все элементарно и просто. Допустимо употребление и написание вариантов во множественном числе как «матрасы», так и «матрацы». Относительно однокоренных выражений действует идентичное правило. За ошибку не будет принято употребленное в речи выражение «поменяй наматрацник», но его будет гораздо сложнее озвучить, нежели фразу «поменяй наматрасник».
— С точки зрения правил русского языка слова «матрас» и «матрац» как в единственном, так и во множественном числах, а также все их однокоренные производные допустимо употреблять с той буквой, с которой вам комфортно их озвучивать. Своего рода — свобода выбора, — подводит итог Наталья Кмитова.
Примеры употребления слов матрац или матрас
Теперь можно смело сказать, что оба варианта одного слова имеют право быть в нашем речевом обиходе. Кто-то воспринимает их как синонимы, а кто-то использует в своей речи исключительно один полюбившийся вариант. Негласно сложилось, что большинство людей используют в разговорной речи «матрас», а «матрац» фигурирует больше в официальных кругах: на радио, телевидении, рекламных баннерах. Вариант с окончанием -ц придает больше солидности и деловитости при рекламе соответствующей продукции.
Наш эксперт Наталья Кмитова привела несколько примеров для наглядности и прокомментировала их:
«Матрац этой фирмы имеет ряд преимуществ перед другими» — консультант в своей речи обращается к классическому варианту употребления слова, что придает нотку солидности.
«Ортопедический матрац поддерживает позвоночник в естественном положении» — чувствуется официальный стиль подачи информации.
«Он предпочитает спать на старом матрасе, избегая новый диван» — в данном варианте простота и повседневность передаются именно через слово «матрас».
«Гипермаркет матрасов готов подобрать уникальный вариант для вашего отдыха и сна!» — зачастую крупные магазины стараются заявить о себе официально, но в данном случае главное для них — наладить контакт с аудиторией на простом «человеческом» языке.
Советы эксперта
Наталья Кмитова, помимо правописания столь необычного слова, предлагает к сведению и несколько интересных фактов о матрацах:
Наши предки очень тщательно подходили к выбору трав, входящих в состав спального тюфяка. Прежде всего это были травы, отпугивающие насекомых и благотворно влияющие на здоровье человека. С определенной периодичностью внутренность матраса подлежала замене.
В Древнем Риме тюфяки высокопоставленных лиц набивались птичьим пухом и стоили огромных денег. После разрушения столицы варварами про эту роскошь пришлось забыть на много веков и перейти на более дешевые спальные варианты. И только в XVI веке, в эпоху Возрождения, в Европу вернулись предметы роскоши в виде мягких перин.
Археологи в 2011 году обнаружили в африканской пещере Сибуду самый древний в мире матрас. Его возраст — 77 тысяч лет! Благодаря столь ценной находке ученые сумели отследить все изменения его плетения на протяжении многих столетий.
На сегодняшний день на рынке представлены сотни разнообразных моделей матрасов на любой вкус. Подойдите к этому вопросу рационально и выберите матрац, исходя из личных предпочтений.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
— Написание слов «матрас» и «матрац» смело можно отнести к исключениям из правил. Поэтому существует большой риск в ряде заимствованных слов проделать тот же фокус с заменой буквы С на Ц и наоборот. Но делать этого не стоит, — говорит Наталья Кмитова.
Обратимся к конкретным примерам, где на конце пишется буква С:
абсцесс (с лат. нарыв) — гнойное воспаление тканей с образованием гнойной полости;
дартс (с англ. дротики) — игра, в которой игроки метают дротики в круглую мишень на стене;
нюанс (с франц. оттенок) — легкое, едва уловимое различие;
термос (с греч. горячий) — сосуд, предохраняющий содержимое от остывания или нагревания.
А в этих словах на конце пишется буква Ц, но ни в коем случае не сочетание букв ТС, как некоторые интуитивно могут подумать:
- абзац (с нем. раздел, часть текста) — отступ в начале строки;
- плац (с нем. позиция) — площадь поля боя;
- ранец (с нем. мешок) — сумка, которую носят на лямках за спиной;
- танец (с нем. тянуть) — ритмичные, выразительные движения тела.
Эксперт: Наталья Кмитова, учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем в общеобразовательной школе села Домна Забайкальского края