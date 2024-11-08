«Матрац» или «матрас»: как правильно пишется

— Для лучшего понимания этого момента, — рассказывает эксперт, — рассмотрим этимологию двух заданных понятий. Оба термина были заимствованы из других стран и надежно закрепились в нашей культуре. Слово «матрас» пришло из нидерландского языка и означало некое ложе, подстилку для сна, набитую чем-то мягким. «Матрац» же пришел из немецкого языка и наряду с голландским вариантом означал мягкую подстилку для сна. Но исторически так сложилось, что словарь В. И. Даля в XIX веке зафиксировал только один вариант — с буквой Ц. Словоформа с окончанием -с была зарегистрирована в литературных источниках намного позже. Но в лексиконе были допустимы оба варианта".