Маткапитал и вклады. Россияне рассказали, где берут первый взнос на ипотеку

«К примеру, в Санкт-Петербурге при расселении коммуналок можно получить достаточно приличную сумму, чтобы направить ее потом на ипотеку, — говорит Сизон. — Одиноко проживающий может рассчитывать на 2,18 млн рублей, семья — по 1,19 млн руб. на человека. Это ощутимая сумма, которой может хватить на первый взнос. А если это не “семейная ипотека”, то добирают в кредит обычно 0,5−2 млн руб. Потому что даже при ставке 18% экономически невыгодно брать у банка 60−70% от стоимости жилья».