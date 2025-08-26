Маткапитал и вклады. Россияне рассказали, где берут первый взнос на ипотеку

Почти половина покупателей жилья в ипотеку либо долго копила на первоначальный взнос, либо продала объект меньшей площади, рассказала риелтор Анна Сизон.
«Очень много тех, кто успел год назад разместить деньги на вкладах под хороший процент, — объяснила эксперт. — Вклады закончились, и люди перекладывают их в ипотеку. Плюс это те, кто продал свое имущество, и покупает что-то побольше, получше, поновее. По нынешним ставкам большую ипотеку не взять, а если это “семейная ипотека”, то много тех, кто копил сам, плюс обратился за помощью к родственникам».
Есть застройщики, которые до сих пор предлагают квартиры без первоначального взноса, хоть это и рискованно для покупателей и сильно увеличивает стоимость объекта. А еще россияне активно пользуются маткапиталом и всевозможными субсидиями, чтобы направить эти деньги на первый взнос по кредиту.
«К примеру, в Санкт-Петербурге при расселении коммуналок можно получить достаточно приличную сумму, чтобы направить ее потом на ипотеку, — говорит Сизон. — Одиноко проживающий может рассчитывать на 2,18 млн рублей, семья — по 1,19 млн руб. на человека. Это ощутимая сумма, которой может хватить на первый взнос. А если это не “семейная ипотека”, то добирают в кредит обычно 0,5−2 млн руб. Потому что даже при ставке 18% экономически невыгодно брать у банка 60−70% от стоимости жилья».
Примерно 15% покупателей жилья сегодня вкладывают в первый взнос маткапитал, подсчитали аналитики компании «Девелопмент-Юг». Еще 12% опрошенных получили финансовую помощь от родителей и лишь потом смогли выйти на сделку. Только 10% респондентов рассказали, что вложили в покупку недвижимости полученное наследство. Еще 10% опрошенных либо готовятся взять дополнительный кредит плюсом к ипотеке, либо уже оформили его. Но 25% опрошенных семей вынуждены были долго копить на «первоначалку», и еще столько же — продать имеющееся жилье.
Напомним, что о планах ввести разные проценты для каждого региона, в зависимости от доходов жителей, по семейной ипотеке сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, инициативу поддержал президент. По мнению чиновников, это нововведение повысит доступность жилья в регионах.
Кроме того, один из депутатов предложил и вовсе отменить первоначальный взнос по ипотеке в России. Он считает, что 20−30% от стоимости квартиры — это слишком высокая сумма. Из-за этого россияне вынуждены годами откладывать деньги, задерживая возможность расширения семьи.